استثمار كربلاء: نعمل على وضع خطط لذوي الهمم في القطاعين العام والاستثماري

2025-01-08 21:25:02 - المصدر: واع

كربلاء – واع – أوس ستار الغانميأكد رئيس هيئة استثمار كربلاء، أحمد ماهل المالكي، اليوم الأربعاء، العمل على وضع خطط لذوي الهمم في القطاعين العام والاستثماري بما يتناسب مع احتياجاتهم.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): بأن "رئيس هيئة استثمار كربلاء، أحمد ماهل المالكي، استقبل وفدًا من هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار سعي الهيئة لتعزيز فرص العمل لذوي الاحتياجات الخاصة في المشاريع الاستثمارية في المحافظة".وأضاف، أن "اللقاء حضره نائب رئيس الهيئة، حسن فليح، ورئيس قسم العلاقات العامة، الحقوقي علي محي آل طعمه، حيث تم مناقشة آليات تعاون جديدة تهدف إلى تشغيل هذه الفئة المهمة من المجتمع، وإشراكهم في العمل داخل المشاريع الاستثمارية التي تنفذ في كربلاء المقدسة".وأكد المالكي خلال اللقاء على" أهمية توفير بيئة عمل شاملة لجميع أفراد المجتمع، بما في ذلك ذوي الإعاقة"، مشيرًا إلى أن "الهيئة تعمل على وضع خطط لضمان مشاركة فعالة لهم في القطاع العام والاستثماري بما يتناسب مع احتياجاتهم.من جانبهم، عبر ممثلو هيئة حقوق ذوي الإعاقة عن تقديرهم لهذه المبادرة، مؤكدين على "أهمية استمرارية التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق أهداف هذه المبادرة الإنسانية والاجتماعية".