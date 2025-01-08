رئيس الوزراء يؤدي مراسم الزيارة لمرقد الإمام علي بن موسى الرضا (ع)

2025-01-08 21:55:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأدى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، مراسم الزيارة لمرقد الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام، في مدينة مشهد.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أدى مراسم الزيارة لمرقد الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام، في مدينة مشهد، وذلك في ختام زيارته الرسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية".