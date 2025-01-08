العوادي: زيارة رئيس الوزراء إلى إيران بحثت تطورات المنطقة وأحداث سوريا

2025-01-08 21:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي، اليوم الأربعاء، أن زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحثت تطورات المنطقة وأحداث سوريا.وقال العوادي في تصريح للعراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحثت تطورات المنطقة وأحداث سوريا"، لافتا إلى أن "زيارة رئيس الوزراء مهمة ومفصلية".وأضاف، أنه "من الضروري الاهتمام بمذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة مع دول الجوار".