عودة تدريجية للكهرباء الإيرانية في محافظة عراقية

2025-01-08 21:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي مطلع، يوم الأربعاء، بعودة خط ميرساد الإيراني المجهز لمناطق محافظة ديالى بالكهرباء للخدمة ولكن بصورة تدريجية.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "خط ميرساد 400kva المحهز لمناطق شاسعة من محافظة ديالى عاد للخدمة مساء اليوم، بعد قرابة شهرين من التوقف المفاجئ".

وأضاف أن "عودة الخط ليست كاملة ولكن تدريجية وممكن أن تتصاعد طاقته تدريجيا خلال الساعات او الأيام المقبلة".

وتأتي عودة خط ميرساد ديالى للخدمة بالتزامن مع زيارة وفد عراقي يرأسه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى طهران.

وكان خط ميرساد ديالى الايراني قد توقف عن الخدمة قبل نحو شهرين وهو مأ ادى الى تراجع ساعات التجهيز في عدة مناطق ضمن محافظة ديالى.

ويعتمد العراق بصفة كبيرة على الغاز الإيراني لتشغيل نحو 60% من محطات الكهرباء الغازية، في حين يعتمد الباقي على الإنتاج المحلي الذي ما زال متواضعاً مقارنة بالاحتياجات المتزايدة.

وكانت وزارة الكهرباء قد وقعت عقداً مع إيران في شهر آذار/ مارس الماضي لتوريد الغاز لمدة خمس سنوات بمقدار 50 مليون متر مكعب يومياً، وتتفاوت كمياته حسب حاجة المنظومة لصالح إدامة زخم عمل محطات الإنتاج، ومواكبة ذروة الأحمال والطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.