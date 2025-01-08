السوداني من طهران: استقرار سوريا هو مفتاح استقرار المنطقة ويجب وضع حد للتدخلات الخارجية وهذا سبب زيارتي لإيران.. والرئيس الايراني يدعو اسرائيل الى الانسحاب من الاراضي السورية ويحذر من “إعادة تنشيط الخلايا الإرهابية” في البلد.. خامنئي يدعو الى التصدي للوجود الأمريكي بالعراق
2025-01-08 22:00:05 - المصدر: راي اليوم
طهران- متابعات “رأي اليوم”- عقد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، ورئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، مؤتمراً صحافياً مشتركاً في طهران، اليوم الأربعاء.
وخلال المؤتمر، قال السوداني إنّ زيارته لإيران تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، داعياً إلى “حوار إقليمي شامل، يعزّز بناء الثقة بين دول المنطقة”.
وأكد السوداني أنّ الاستقرار في سوريا هو “مفتاح الاستقرار في المنطقة”، مشدداً على “ضرورة وضع حد للتدخلات الخارجية في سوريا”.… [+]