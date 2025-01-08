2025-01-08 22:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد الراصد الجوي علي الزيادي، اليوم الأربعاء (8 كانون الثاني 2025)، أن الأمطار ستتواصل في المدن العراقية خلال الأيام المقبلة.

وقال الزيادي لـ"بغداد اليوم"، إن "العراقيين على موعد مع عبور منخفضات ممطرة عميقة بالتعاقب خلال هذا الشهر والأشهر الثلاثة القادمة، حيث سيبدأ منخفض ممطر عالي الفعالية فجر السبت المقبل الموافق 11 كانون الثاني الحالي، ويستمر لمدة يومين، متسبباً بتساقط أمطار تتراوح بين المتوسطة والغزيرة في بعض المناطق".

وأضاف أن "منخفضاً ممطراً متوسط الفعالية سيؤثر على مناطق محدودة اعتباراً من 16 كانون الثاني الجاري، يليه منخفض آخر نهاية الثلث الثاني من الشهر يتعمق يوم 20 كانون الثاني، متسبباً بهطول أمطار غزيرة قد تستمر لعدة أيام، مع انخفاض في درجات الحرارة".