الأسدي يحدد المبالغ التحفيزية ضمن مشروع "كاش بلس" والفئات المستفيدة منها

2025-01-08 22:00:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أوضح وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، الأربعاء، الفئات المستهدفة ضمن مشروع كاش بلاس، فيما حدد قيمة المبالغ التحفيزية التي سيتم توزيعها على المستفيدين. وقال الأسدي في حديث تابعته الاقتصاد نيوز، اطلقنا مشروع كاش بلاس بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة اليونيسيف لتقديم الخدمات للمشمولين بالرعاية الاجتماعية وتشجيعهم على اخذ اللقاحات الصحية، مردفاً بالقول: نأمل نجاح البرنامج وقررنا أن تكون محافظة المثنى بوابة لانطلاق المشروع كونها المحافظة الاشد فقرا في العراق وفيها الكثير من العوائل المشمولة بالرعاية الاجتماعية لذا فهي الانسب لمثل هكذا مشاريع. وبيّن أن المشروع تصل كلفته إلى مليونين و700 ألف دولار حيث سيتم توزيعها لتشمل حوالي 7 الاف طفل وامرأة ممن سيتلقون اللقاحات الصحية. وأشار إلى أن الفئات المستهدفة ستتقاضى 40 ألف دينار مقابل كل لقاح، تتكرر 3 مرات شهرياً وخلال 9 شهور، خاتماً بالقول إن المشروع سيضمن لكل طفل وامرأة مبلغ 120 ألف دينار شهرياً. وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الأسدي، اطلاق مشروع الإعانات النقدية التحفيزية كاش بلس في محافظة المثنى لدعم النساء الحوامل والأطفال. وأوجز الوزير خلال كلمة، تابعتها الاقتصاد نيوز، الخدمات التي قدمتها الوزارة في محافظة المثنى: اولاً: مجال دعم الأسر المشمولة بالحماية الاجتماعية في المثنى: عدد الأسر المشمولة في المثنى بلغ 151,434 أسرة موزعة كالآتي: قضاء السماوة: 63,844 أسرة. قضاء الرميثة: 61,982 أسرة قضاء السلمان: 11,240 أسرة. قضاء الخضر: 24,368 أسرة. إجمالي الإعانات المصروفة في عام 2024: 216 مليار دينار. تخصيص 60 مليار دينار كمنح للطلبة لدعم التعليم الابتدائي والثانوي. تحويل 2000 مستفيد إلى وزارة الداخلية ضمن برنامج الحماية الاجتماعية. ثانياً: بشأن حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في محافظة المثنى: 14,343 مستفيداً من راتب المعين المتفرغ. 664 مستفيداً من إعفاء رسوم تسجيل المركبات. 1,226 مستفيداً من اجازة التفرغ الوظيفي لإعانة المعاقين. تخصيص 200 مقعد للدراسات العليا لذوي الإعاقة. إعفاء 10,800 فرد من الضرائب. 843 مستفيداً من خدمة إعادة الفحص الطبي. ثالثاً: مجال العمل والتدريب المهني في المثنى: تسليم 634 قرضاً لدعم المستفيدين في المحافظة خلال عام 2024. في العام 2025: سيتم منح 634 قرضاً إضافياً على أربع دفعات لتمويل أكثر من 600 مشروع مدر للدخل. عدد المتقدمين عبر منصة“مهن” بلغ 2,294 متقدماً للحصول على فرص عمل. 121 شخصاً في المثنى استفادوا من القروض المخصصة ضمن برنامج الإقراض الجديد. 4,326 شخصاً استفادوا من القروض الميسرة المقدمة لدعم المشاريع الصغيرة ضمن البرنامج القديم، منهم 4,011 من الذكور و315 من الإناث.