رغم استثمار "أبل" فيها.. هذه الدولة تحظر بيع "آيفون 16"

2025-01-08 22:00:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أبقت إندونيسيا الأربعاء الحظر على مبيعات آيفون 16، على الرغم من تعهّد شركة أبل استثمار مليار دولار في البلاد، مشيرة إلى فشل الشركة في تلبية متطلّبات السوق الداخلية. وفي نهاية أكتوبر، قررت جاكرتا حظر تسويق آيفون 16، متهمة شركة أبل بعدم الاستثمار بشكل كافٍ في البلاد. وقال المتحدث باسم وزارة الصناعة فيبري هندري أنتوني أريف، إنّ المجموعة الأميركية لا تحترم الأنظمة التي تنص على تصنيع 40 بالمئة من هواتفها من مكونات إندونيسية. من جانبه، قال وزير الاستثمار روزان روسلاني الثلاثاء لوسائل الإعلام، إنّ شركة أبل التزمت باستثمار مليار دولار في بناء مصنع إيرتاغ في جزيرة باتام والذي من المتوقع أن يؤفر 65 بالمئة من الإمدادات العالمية. لكن لم يتم تحديد ما إذا كان قد تمّ التوقيع على الاتفاق. وقال وزير الصناعة آيغوس غوميوانغ كارتاساسميتا خلال مؤتمر صحافي، إنّ إيرتاغ هو مجرد ملحق إضافي لأجهزة أبل وليس مكوّنا أو جزءا من أجهزتها الرئيسية، متحدثا عن جهاز التتبّع الخاص بشركة أبل. وأضاف حتى بعد ظهر اليوم، ليس لدى الوزارة أي سبب لإصدار شهادة اعتماد وطنية على مستوى المكوّنات لشركة أبل، خصوصا لآيفون 16. وكان آيغوس التقى ممثلين عن شركة أبل الثلاثاء، ولكنه أشار إلى أنّه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق، موضحا أنّه تمّ تقديم عرض مضاد لشركة أبل وأنّ العملاق الأميركي لم يقدّم ردا فوريا. وقال إذا أرادت شركة أبل بيع آيفون 16 في أقرب وقت ممكن، فإنّ الكرة في ملعبها.