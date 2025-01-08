وزير الكهرباء يعلن من طهران إعادة إطلاق 625 ميغاواط من الكهرباء الإيرانية إلى العراق

2025-01-08 22:40:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، الأربعاء، إعادة إطلاق 625 ميغاواط من الكهرباء الإيرانية إلى العراق، منوها أن مباحثات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع الجانب الإيراني شملت تقديم طلب لتسهيل إجراءات ‏نقل الغاز من تركمانستان إلى العراق عبر الأراضي الإيرانية. وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، كشف عن نتائج إيجابية للزيارة التي ‏يقوم بها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى طهران، مبينا ان المباحثات أثمرت عن ‏إعادة إطلاق 625 ميغاواط من الطاقة الكهربائية الإيرانية عبر خطوط النقل ميرساد وكرخة ‏وسيريل من أصل 1200 ميغاواط كانت قد قطعت قبل نحو شهر. وأكد الوزير، أن الجهود الدبلوماسية المكثفة التي قادها رئيس الوزراء السوداني خلال ‏لقاءاته مع الرئيس الإيراني والمسؤولين في طهران، أسفرت عن تفاهمات مهمة بشأن ملف ‏الطاقة بين البلدين.‏ وأوضح، أن الوفد العراقي برئاسة السوداني قدم عرضاً ‏مفصلاً للمسؤولين الإيرانيين حول كميات الغاز المقرر تجهيزها للعراق والعقود الموقعة بين ‏البلدين، مستعرضاً احتياجات العراق الفعلية خلال موسم الصيف المقبل، مشيرا إلى تلقي وعود ‏من المسؤولين الإيرانيين بالالتزام ببنود العقد المبرم خلال الفترة القادمة.‏ وبيَن وزير الكهرباء، أن المباحثات التي قادها رئيس الوزراء , شملت أيضاً طلباً لتسهيل إجراءات ‏نقل الغاز من تركمانستان إلى العراق عبر الأراضي الإيرانية، موضحاً أن العراق سيعتمد بنسبة ‏‏50 على الغاز التركمانستاني خلال فصل الصيف، مع استعداده لاستلام الغاز الإيراني في ‏حال توفره لتلبية احتياجاته المتزايدة.‏