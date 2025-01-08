‏‎النفط يفقد مكاسبه مقابل ارتفاع الدولار

2025-01-08 22:45:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فقدت أسعار النفط، مساء الأربعاء، مكاسب حققتها بوقت سابق من اليوم، مع ارتفاع أسعار الدولار، لكن تراجع الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة أوبك وانخفاض مخزونات الخام الأميركي حد من خسائرها.

وصعد خام برنت بواقع 21 سنتا أو بنسبة 0.27 بالمئة، ليصل إلى 77.26 دولارا للبرميل بحلول الساعة 14:24 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفع خام غرب تكساس الأميركي 27 سنتا أو 0.36 بالمئة إلى 74.52 دولار.

‎وارتفع الخامان القياسيان بما يزيد على واحد بالمئة في وقت سابق من الجلسة، لكنهما قلصا مكاسبهما نتيجة لارتفاع الدولار.

‎وأضاف أولي هانسن المحلل لدى "بنك ساكسو": "تراجعت أسعار النفط الخام بشكل طفيف استجابة لارتفاع الدولار بعد تقارير إخبارية ذكرت أن ترامب يفكر في إعلان حالة طوارئ اقتصادية على مستوى البلاد لتوفير الأساس القانوني لفرض تعريفات جمركية على البضائع الواردة من دول العالم".

‎ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة النفط بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.