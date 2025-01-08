بزشكيان والسوداني يبحثان التطورات الأخيرة في سوريا

2025-01-08 23:00:06 - المصدر: اندبندنت عربية

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان (يسار) ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (أ ف ب)

دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم الأربعاء إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية بعد سقوط حليف طهران بشار الأسد.

وجاءت تصريحاته خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى طهران، حيث تناولت المحادثات مواضيع مثل التجارة والتعاون والتطورات الأخيرة في سوريا.

وقال بزشكيان خلال مؤتمر صحافي مع السوداني إن "ضرورة انسحاب الكيان الصهيوني من الأراضي التي احتلها وأهمية احترام المشاعر الدينية في سوريا، وبخاصة في ما يتعلق بالأماكن المقدسة والمزارات الشيعية كانت بين القضايا" التي بحثت.

خلايا إرهابية

وحذَّر الرئيس الإيراني من "إعادة تنشيط الخلايا الإرهابية" في سوريا.

وفر الأسد من سوريا بعد أن سيطرت قوات المعارضة بقيادة "هيئة تحرير الشام" على العاصمة دمشق بعد هجوم خاطف.

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ومنذ سقوط النظام السوري نفذت إسرائيل مئات الغارات على منشآت عسكرية داخل سوريا، مشيرة إلى أنها تهدف لمنع وقوع أسلحة استراتيجية في أيدي خصومها.

مواقع استراتيجية

واحتلت القوات الإسرائيلية أيضاً مواقع استراتيجية داخل المنطقة العازلة التي تراقبها الأمم المتحدة بين الأراضي السورية ومرتفعات الجولان، التي استولت عليها إسرائيل من سوريا عام 1967 وتحتلها منذ ذلك الحين.

ودانت إيران استيلاء إسرائيل على أراض في سوريا ودعت إلى انسحابها منها.

وأكد السوداني خلال الزيارة احترام العراق "لإرادة الشعب السوري ودعمه لأي نظام سياسي أو دستوري يختاره بنفسه، دون تدخلات خارجية"، وأشار إلى "استعداد العراق للتعاون مع جميع الأطراف، لتحقيق انتقال سلمي سلس إلى نظام يعكس إرادة الشعب السوري".



