2025-01-08 23:15:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، (8 كانون الثاني 2025)، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق يتمتعان بعلاقات جيدة جدا، مؤكدا، إن "زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني حققت نتائج جيدة على مستوى العلاقات الثنائية".

ووصف حسين، خلال زيارته إلى طهران، اليوم، برفقة وفد من العراق برئاسة السوداني، العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران بشكل جيد للغاية".

وقال حسين في تصريح صحفي لوسائل إعلام إيرانية، تابعته "بغداد اليوم"، إن: "هذه الزيارة حققت نتائج جيدة على مستوى العلاقات الثنائية وتم استعراض سلسلة من المشاريع المشتركة كما تمت مناقشة المشاريع المستقبلية وعلاقاتنا الثنائية جيدة جداً".

ووصل الوفد العراقي برئاسة السوداني إلى طهران صباح اليوم لاستعراض العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية في إطار زيارة رسمية.

وبعد لقائه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أشار إلى التوافق على أهمية إرساء الاستقرار في سوريا على أساس الحل الشامل الذي يحمي وحدة أراضيها، وقال: “العراق يسعى إلى تعزيز علاقاته وتطوير تعاونها مع إيران باتجاه الأمن والازدهار لشعبي إيران والعراق”.