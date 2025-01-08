القبض على قاتل في بابل واعتقال عصابة مختصة بسرقة الدراجات النارية بأربيل

2025-01-08 23:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت قيادة شرطة بابل، مساء اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على شخص قتل شاباًطعناً بالسكين وسط المحافظة، فيما اعتقلت شرطة أربيل عاصمة إقليم كوردستان عصابةمختصة بسرقة الدراجات النارية.

وذكرالمكتب الإعلامي لشرطة بابل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المفارز ألقت القبضعلى شخص متهم بقتل آخر طعناً بالسكين إثر مشاجرة نشبت بينهما في أحد أحياء مدينةالحلة، مركز المحافظة.

وأكدأن عملية القبض تمت بسرعة قياسية فور ورود البلاغ، وذلك بفضل جهود مفارز مركز شرطةسيف سعد التابع لقسم شرطة الأقضية، بالتعاون مع مفرزة من مديرية الاستخبارات، وقدتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.

بدورهاأفادت مديرية شرطة أربيل بإلقاء القبض على عصابة مكونة من خمسة أشخاص وهم (أ. ح. س)و(أ. ح. م) و(ع. م. ر) و(د. م. ح) و(س. ك) بتهمة سرقة الدراجات النارية وتعاطيالمخدرات.

واعترفالمتهمون، وهم أربعة رجال وامرأة، باستخدام الأموال التي حصلوا عليها من سرقةالدراجات النارية في تعاطي المخدرات وجرائم أخرى، كما اعترفوا بترك المرأة في مكانوإغلاق الباب عليها، فهرعت الشرطة إلى المكان وأنقذت المرأة.