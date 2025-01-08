2025-01-08 23:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت قائد عمليات كركوك، اللواء الركن صالح حرز ناصر، مساء اليوم الأربعاء،أن القوات الأمنية تمكنت خلال الأسبوع الأول من العام الحالي من قتل 30 إرهابياً، بالتزامنمع احتفالات الجيش العراقي بالذكرى 104 لتأسيسه.

وقالناصر لوكالة شفق نيوز، إن "هذه العمليات التي أسفرت عن مقتل عشرات الإرهابيينجرت في سلسلة جبال حمرين جنوبي كركوك".

وأضافأن "قواتنا الأمنية عثرت على 13 جثة لإرهابيي تنظيم داعش بعد ضربات جويةلسلاح الجو العراقي الأبطال".

وتابعناصر أن "القوات الأمنية وجهت ضربات قاصمة للتنظيم الإرهابي ولن نبقي لهم شبراًوقطعة أرض يتواجدون فيها، سنحرق الارض تحت أقدامهم".