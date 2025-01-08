2025-01-08 23:20:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الأربعاء، عن إعادة إطلاق 625 ميغاواط من الطاقة الإيرانية إلى العراق، فيما وصف المباحثات التي أجراها بشأن استيراد الغاز التركمانستاني بأنها "إيجابية".

وقال فاضل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى طهران، كانت إيجابية وأثمرت المباحثات عن ‏إعادة إطلاق 625 ميغاواط من الطاقة الكهربائية الإيرانية عبر خطوط النقل (ميرساد وكرخة ‏وسيريل) من أصل 1200 ميغاواط كانت قد قطعت قبل نحو شهر".‏

وأكد أن "الجهود الدبلوماسية المكثفة التي قادها رئيس الوزراء السوداني خلال ‏لقاءاته مع الرئيس الإيراني والمسؤولين في طهران، أسفرت عن تفاهمات مهمة بشأن ملف ‏الطاقة بين البلدين".‏

وأوضح فاضل، في تصريحات من طهران أن "الوفد العراقي برئاسة السوداني قدم عرضاً ‏مفصلاً للمسؤولين الإيرانيين حول كميات الغاز المقرر تجهيزها للعراق والعقود الموقعة بين ‏البلدين، مستعرضاً احتياجات العراق الفعلية خلال موسم الصيف المقبل"، مشيراً إلى "تلقي وعود ‏من المسؤولين الإيرانيين بالالتزام ببنود العقد المبرم خلال الفترة المقبلة".‏

وبين الوزير أن "المباحثات التي قادها رئيس الوزراء شملت أيضاً طلباً لتسهيل إجراءات ‏نقل الغاز من تركمانستان إلى العراق عبر الأراضي الإيرانية"، موضحاً أن "العراق سيعتمد بنسبة 50% على الغاز التركمانستاني خلال فصل الصيف المقبل، مع استعداده لاستلام الغاز الإيراني في ‏حال توفره لتلبية احتياجاته المتزايدة".‏

وكان مصدر حكومي مطلع، قد أفاد في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بعودة خط ميرساد الإيراني المجهز لمناطق محافظة ديالى بالكهرباء للخدمة ولكن بصورة تدريجية.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "خط ميرساد 400kva المجهز لمناطق شاسعة من محافظة ديالى عاد للخدمة مساء اليوم، بعد قرابة شهرين من التوقف المفاجئ".

وأضاف أن "عودة الخط ليست كاملة ولكن تدريجية وممكن أن تتصاعد طاقته تدريجياً خلال الساعات أو الأيام المقبلة".

وكان خط ميرساد ديالى الإيراني قد توقف عن الخدمة قبل نحو شهرين وهو مأ أدى إلى تراجع ساعات التجهيز في عدة مناطق ضمن محافظة ديالى.

ويعتمد العراق بصفة كبيرة على الغاز الإيراني لتشغيل نحو 60% من محطات الكهرباء الغازية، في حين يعتمد الباقي على الإنتاج المحلي الذي ما زال متواضعاً مقارنة بالاحتياجات المتزايدة.

وكانت وزارة الكهرباء قد وقعت عقداً مع إيران في شهر آذار/ مارس الماضي لتوريد الغاز لمدة خمس سنوات بمقدار 50 مليون متر مكعب يومياً، وتتفاوت كمياته حسب حاجة المنظومة لصالح إدامة زخم عمل محطات الإنتاج، ومواكبة ذروة الأحمال والطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.