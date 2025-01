تجديد ام تمديد.. قانوني يوضح الخيوط الفاصلة بعد قرار القضاء الأخير: الكرة في ملعب البرلمان!

2025-01-08 23:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية، قرر مجلس القضاء الأعلى في العراق تمديد ولاية أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات للدورة الحالية لمدة سنتين إضافيتين، تبدأ من 7 كانون الثاني 2025 وتنتهي في 6 كانون الثاني 2027. وفي هذا الصدد، أوضح الخبير القانوني علي التميمي أن تجديد مجلس القضاء الأعلى …

