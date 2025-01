الانواء الجوية تتوقع حالة ممطرة تبدأ مساء الجمعة وتستمر حتى نهار الاحد

2025-01-08 23:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاربعاء، هطول موجة أمطار تبدأ من مساء الجمعة المقبل ولغاية نهار الأحد. وذكرت الهيئة في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أنه “أستقرار الاجواء في عموم مدن البلاد حسب صور الاقمار الاصطناعية الملتقطة مساء الاربعاء 2025/01/08.، ويستمر الاستقرار في الاجواء يوم الخميس ونهار الجمعة”. واضافت، ان ” حالة جوية …

