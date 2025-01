من طهران.. وزير الكهرباء: اطلاق 625 ميغاواط من الكهرباء الايرانية الى العراق

2025-01-08 23:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

طهران/ عراق اوبزيرفر أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الأربعاء، إعادة إطلاق 625 ميغاواط من الكهرباء الإيرانية إلى العراق، وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، إن “وزير الكهرباء زياد علي فاضل، كشف عن نتائج إيجابية للزيارة التي ‏يقوم بها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى طهران”، مبينا ان “المباحثات أثمرت …

