2025-01-08 23:40:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى في واحدة من أكبر عمليات الخداع النفطي على الساحة الدولية، كشفت وثائق مسربة أن إيران تعتمد أساليب مبتكرة لتسويق نفطها في شرق آسيا، متجاوزة العقوبات الدولية الصارمة. إحدى هذه الوثائق تُظهر أن ناقلة النفط "ريمي"، التي رفعت علم بنما، كانت متجهة في شباط/ فبراير 2023 إلى ماليزيا محملة بمليون برميل نفط مسجل كمصدر […]

The post إيران تعتزم تسويق نفطها لشرق آسيا بـ"هوية عراقية" appeared first on جريدة المدى.