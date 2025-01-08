2025-01-08 23:45:04 - المصدر: ايشان

وجه القضاء الكويتي، باستمرار حجز الإعلامية فجر السعيد إلى يوم غد، للنظر بالشكاوى المرفوعة ضدها، بينها الإساءة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وبحسب وسائل إعلام كويتية، فإن “النيابة العامة أمرت باستمرار حجز السعيد لاتهامها بالدعوة للتطبيع والإضرار بمصالح الدولة في شكوى وزارة الداخلية”. وأول أمس الاثنين، أفادت وسائل إعلام كويتية، بأن سلطات بلادها أوقف الكاتبة […]

ظهرت المقالة الدعاوى تحاصر “المطبّعة”.. القضاء الكويتي يأمر باستمرار حجز فجر السعيد أولاً على ايشان.



