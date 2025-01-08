2025-01-08 23:45:04 - المصدر: ايشان

تحدثت عائلات سورية تتواجد في العراء رغم برودة الجو، عن إخراجهم قسراً من محافظة إدلب لأنهم من الطائفة الشيعية. وقالت إحدى المواطنات السوريات، بعد تهجيرهم من منازلهم، إنها تعتزم مع أسرتتها الذهاب إلى لبنان ومنها إلى العراق، ومدينة كربلاء، بسبب إخراجهم من منازلهم في محافظة إدلب. وتضيف، أن “مسلحي الإدارة الجديدة، أخرجونا قسراً من منازلنا، […]

ظهرت المقالة عائلات سورية: أخرجونا من إدلب قسراً لأننا شيعة.. سنذهب إلى العراق أولاً على ايشان.



