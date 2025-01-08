مسؤولو الاحتياطي الفدرالي قلقون من التضخم وتأثير سياسات ترامب

2025-01-08 23:55:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعرب مسؤولو بنك الاحتياطي الفدرالي في اجتماعهم الذي عقد في ديسمبركانون الأول عن قلقهم بشأن التضخم، والتأثير الذي قد تخلفه سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب. وأشار مسؤولو البنك المركزي الأميركي إلى أنهم سيتحركون ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة بسبب حالة عدم اليقين، حسبما أظهر محضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء. وبدون الإشارة إلى ترامب بالاسم، تضمن ملخص الاجتماع أربع إشارات على الأقل إلى التأثير الذي قد تخلفه التغييرات في سياسة الهجرة، والتجارة على الاقتصاد الأميركي، بحسب شبكة CNBC. ومنذ فوز ترامب في الانتخابات في تشرين الثاني، أشار إلى خطط لفرض تعرفات جمركية عقابية صارمة على الصين والمكسيك وكندا، فضلاً عن شركاء تجاريين آخرين للولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، يعتزم ترامب مواصلة المزيد من إلغاء القيود التنظيمية والترحيل الجماعي. ومع ذلك، فإن مدى ما ستكون عليه تصرفات ترامب وعلى وجه التحديد كيف سيتم توجيهها يخلق نطاقاً من الغموض بشأن ما هو قادم، وهو ما قال أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفدرالية إنه يتطلب الحذر. وقال المحضر: اعتبر جميع المشاركين تقريباً أن المخاطر الصعودية التي تهدد آفاق التضخم قد زادت. كأسباب لهذا الحكم، استشهد المشاركون بقراءات أقوى من المتوقع مؤخراً فيما يتعلق بالتضخم وآثار التغييرات المحتملة في سياسة التجارة والهجرة. صوّت أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة على خفض سعر الفائدة إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.25 و4.5، خلال اجتماع الاحتياطي الفدرالي في ديسمبر كانون الأول ومع ذلك، فقد خفضوا أيضاً توقعاتهم للتخفيضات المتوقعة في العام 2025 إلى مرتين من أربع مرات في التقديرات السابقة في اجتماع أيلول، على افتراض زيادات ربع نقطة. خفض الاحتياطي الفدرالي نقطة مئوية كاملة من سعر الفائدة منذ أيلول، وتشير توقعات السوق الحالية إلى تحرك واحد أو اثنين في الفائدة فقط هذا العام.