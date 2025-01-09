قبل الإعلان الرسمي.. منارة الحدباء تطل بجمالها على الموصل معلنة خلودها (صور)

2025-01-09 00:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كل يوم يمر في الموصل، تترقب فيه الأعين أكثر، لحظة تاريخية لعودة منارتها الحدباء التي كانت ولا تزال أحد أهم معالمها المهمة، لتراها تستقبل زوارها وتعيد لهم ذكريات الموصل القديمة والأصيلة.

وجالت كاميرا وكالة شفق نيوز توثق لحظات اكتمال المنارة، بعد رفع مساندها والتأكد التام من وقوفها شاخصة بين أبنية الموصل، معلنة عن عودة أبدية، يلونها التاريخ بحوادثه، ويزينها الناس على مدى الأزمان بمحبتهم.

وكان مسؤول في الموصل، قد أعلن يوم أمس الثلاثاء، عن اقتراب الانتهاء من مشروع إعادة إعمار منارة ومئذنة الحدباء والتي فجرت خلال معارك التحرير بالموصل.

وقال المشرف على الإعمار ضمن فريق "اليونسكو"، أنس محمد، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "أعمال إعمار مئذنة الحدباء شارفت على الانتهاء بعد رفع المساند الحديدية ما يعرف بـ(السكلة) التي كانت تستند عليها المئذنة".

وأوضح أن "نسبة الإنجاز تجاوزت 92%، مما يعزز الآمال في إعادة إحياء هذا المعلم البارز الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 900 عام".

وأضاف محمد في تصريحه أن "الجهود الحثيثة لا تقتصر فقط على المئذنة، بل "تستمر أيضاً في جامع النوري الكبير"، مشيراً إلى أن "افتتاح الجامع متوقع في شهر آذار/ مارس المقبل".

وتعد مئذنة الحدباء منارة تاريخية تعود إلى القرن الثاني عشر، وقد شهدت العديد من الأحداث على مر العصور، وكانت جزءاً من الجامع النوري الذي بناه نور الدين زنكي في عام 1172.

وخلال الحرب الأخيرة التي مرت بها الموصل، تعرضت المئذنة لأضرار جسيمة إثر تفجيرها عام 2017. منذ ذلك الحين، تم إطلاق مشروع ضخم بالتعاون مع منظمة اليونسكو ومؤسسات دولية ومحلية لإعادة إعمارها.