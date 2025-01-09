الأنواء: حالة جوية ممطرة تبدأ مساء الجمعة ولغاية نهار الأحد

2025-01-09 00:10:01 - المصدر: واع

بغداد – واعتوقعت هيئة الأنواء الجوية، بموجة أمطار تبدأ من مساء الجمعة المقبل ولغاية نهار الأحد.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "أستقرار الاجواء في عموم مدن البلاد حسب صور الاقمار الاصطناعية الملتقطة مساء الاربعاء 2025/01/08.، ويستمر الاستقرار في الاجواء يوم الخميس ونهار الجمعة".واضافت، ان " حالة جوية ممطرة تبدأ من مساء يوم الجمعة وتنتهي خلال ساعات نهار يوم الاحد وربما تتمدد، والكمية الأعلى من الامطار فيها ستكون في وسط وشمال البلاد".



