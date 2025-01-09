الأمن الكامل في حقل "الخشم الأحمر" يعزز تقدم أكبر مشروع غازي في العراق

2025-01-09 00:20:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد مصدر مطلع، اليوم الاربعاء (8 كانون الثاني 2025) أن شركة الهلال النفطية قد بدأت في عملية تطوير مشروع حقل "الخشم الأحمر"، الذي يُعد ثاني أكبر حقول الغاز في شرق العراق.

وأوضح المصدر في حديثه لـ "بغداد اليوم" أن "الكوادر الفنية والهندسية التابعة لشركة الهلال النفطية قد باشرت في أولى مراحل تطوير الحقل الذي يقع أقصى شمال ديالى، والذي تم تكليف الشركة بتطويره مؤخرًا من قبل وزارة النفط الاتحادية".

وأضاف، أن "جميع الإجراءات الأمنية قد تم استكمالها، بما في ذلك تشكيل غرف العمليات الخاصة بالنقاط الأمنية وإقامة الحواجز، مما جعل الحقل مؤمنًا بنسبة 100%".

وأشار إلى أن "العملية ليست سهلة، بل تتسم بالتعقيد وتتطلب وقتًا وجهودًا، بالإضافة إلى متابعة مستمرة لعمليات نقل المعدات والتقنيات الحديثة".

ولفت المصدر إلى أن "مشروع تطوير حقل الخشم الأحمر يُعتبر طموحًا، خاصة وأن الدراسات تشير إلى أن احتياطاته كبيرة، ما يجعله ثاني أكبر الحقول الغازية في قاطع شرق العراق".

كما أكد أنه "من المحتمل أن ترتفع هذه الاحتياطيات بشكل كبير إذا ما تم استكمال جميع مراحل التطوير، مما سيتيح تحديد الكمية الحقيقية للاحتياطيات الموجودة في باطن الأرض".

وأشار إلى أن "هناك جهودًا حكومية كبيرة لتسريع وتيرة تطوير الحقل، وتسهيل كافة الإجراءات ومعالجة أي إشكاليات قد تواجه المشروع، مع ضمان الأمان التام للكوادر العاملة في المنطقة، التي تتمتع بتعقيد جغرافي لكن تم تأمينها بنسبة 100%".

ووجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بالمضي في التعاقد مع شركة نفط الهلال للحصول على 100 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، من أجل الاستفادة منه في تشغيل محطات الطاقة الكهربائية.

وحسبما اورد المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم "ان الأخير أوزع، وزارة النفط بالإسراع في تذليل كل العقبات التي تعترض المضي باستثمار شركة الهلال للغاز والنفط في حقل الخشم الأحمر - إنجانة، الذي يقع في محافظة ديالى، ضمن خطة ومدة زمنية محددتين.

يُشار إلى أن شركة نفط الهلال هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لـ مجموعة الهلال، وتتخذ من الشارقة مقراً لها، وتُعتبر أول شركة خاصة تعمل في قطاع استكشاف وإنتاج النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط، وتمتد خبرة نفط الهلال لأكثر من 40 عاماً كمشغل دولي في عدد كبير من الدول.