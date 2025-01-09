حالة جوية ممطرة قادمة الى العراق وتستمر لأيام

2025-01-09 00:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأربعاء، (8 كانون الثاني 2025)، حالة جوية ممطرة تستمر لثلاثة أيام.

وذكر بيان للأنواء الجوية، تلقته "بغداد اليوم"، ان "الاجواء تستقر في عموم مدن البلاد حسب صور الاقمار الاصطناعية الملتقطة مساء اليوم ويستمر غداً الخميس ونهار الجمعة المقبلة".

وتوقعت الأنواء الجوية "حالة جوية تبدأ مساء يوم الجمعة وتنتهي خلال ساعات نهار يوم الاحد وربما تتمدد".

ونوهت الى، ان "الكمية الأعلى من الامطار في الحالة الجوية ستكون في وسط وشمال البلاد".



