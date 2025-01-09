برشلونة يتأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني

2025-01-09 00:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تأهل برشلونة إلى نهائي كأس السوبر الإسباني بعد فوزه المستحق على أتلتيك بلباو بهدفين نظيفين سجلهما غافي ولامين جمال.

وسينتظر الفريق الكتالوني الفائز من مباراة ريال مدريد وريال مايوركا اليوم الأحد.

جاء هدفي برشلونة في الدقيقة 17 حيث افتتح التسجيل عن طريق غافي بعد جملة كروية جميلة بين رافينيا وبيدري وبالدي، 1-0.

وفي الدقيقة 52 استغل لامين جمال خطأ فادحا في دفاع بيلباو ووضع الكرة بإتقان على يسار الحارس سيمون.