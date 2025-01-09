كاساس: يجب الفوز على الكويت وفلسطين من الدقيقة الأولى للتأهل لكأس العالم

2025-01-09 00:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أكد مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس، مساء اليوم الأربعاء، أن تأهل"أسود الرافدين" إلى بطولة كأس العالم مرهون بالفوز على المباراتينالمرتقبتين مع منتخبي الكويت وفلسطين.

وقالكاساس في لقاء متلفز على قناة "الكاس" القطري "إذا أردنا التأهل لكأسالعالم علينا الفوز منذ الدقيقة الأولى في المباراتين المقبلتين أمام الكويتوفلسطين".

واستدرك"التأهل للمونديال لا يقتصر على الفوز بمباراتين وآمل أن نفوز إن شاء الله، وهذاسيتم تحديده في النهاية في شهر حزيران/ يونيو المقبل".

وأضاف"من الصعب أو شبه المستحيل إرضاء الجميع ونعلم أن العديد من اللاعبين الجيدينتم استبعادهم من خليجي26، ولا يمكننا إحضار أربعة لاعبين في كل مركز".

وأشاركاساس إلى أن "المنتخب العراقي يمتلك لاعبين جيدين، وأيمن حسين وإبراهيم بايشيستحقان اللعب في الدوري الإيطالي".