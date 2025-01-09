2025-01-09 00:40:02 - المصدر: واع

بغداد – واعهنأ وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، الشرطة العراقية بذكرى تأسيسها الـ 103، مؤكداً أنها أسست تاريخاً جديداً ووضعت أوتاد الأمان.وقال الشمري في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "أيها السائرون للعلياء يا قرة عين العراق يا من تكلمت عنكم الأفعال وصافحت أيديكم البطولات.. في عيدكم 103 يا أبناء وزارة الداخلية لكم في قلب العراق عناوين أولها أنتم عين الوطن وأنتم الثابتون والمخلصون وثقة المواطن".وأضاف، أن "أكثر من قرن مضى على تأسيس الشرطة العراقية وهي على نهجها في تقديم الأمن والخدمات وبذل التضحيات فأسست تاريخاً جديداً ووضعت أوتاد الأمان في أرض الحضارات وكانت السند لمن لا سند له."وتابع: "كل عام وأنتم مصداق لشعار الشرطة في خدمة الشعب.. عيدكم مبارك".