برشلونة يهزم بلباو بثنائية نظيفة ويبلغ نهائي السوبر الإسباني

2025-01-09 00:40:02 - المصدر: واع

متابعة - واعبلغ برشلونة نهائي السوبر الإسباني بعد انتصاره (2-0) أمام أتلتيك بلباو، مساء اليوم الأربعاء، في الدور نصف النهائي على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.وسجل هدفي برشلونة جافي ولامين يامال في الدقيقتين 17 و52، لينتظر الفريق الكتالوني في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل، الفائز من مواجهة ريال مدريد وريال مايوركا غدا الخميس.