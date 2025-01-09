"طبخة تركية" لحكومة كردستان.. اليكتي: لايمكن استثنائنا من المعادلة السياسية

2025-01-09 00:40:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

علق عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غازي كاكائي، اليوم الخميس، (9 كانون الثاني 2025)، على زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، ورئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد إلى تركيا، واحتمالية إضفاء الصبغة التركية على حكومة الإقليم وتشكيل حلقة ضغط على الاتحاد الوطني.

وقال كاكائي لـ "بغداد اليوم"، إنه: "لايمكن استثناء الاتحاد الوطني من المعادلة السياسية، فهو يمتلك ثقلا سياسيا فضلا عن امتلاكه ثقلا جغرافيا ومنطقيا لا يمكن استبعاده".

وأضاف أنه "لا أحد ينكر التدخلات التركية في العراق، وأنقرة تتدخل في جميع الملفات، وعبر حلفائها في الإقليم تريد فرض سيطرتها على الحكومة المقبلة، بحجج وجود مصالح واستثمار ومعسكرات ومقاتلة حزب العمال الكردستاني".

وأشار إلى أن "استدعاء رئيس حراك الجيل الجديد ورئيس حكومة الإقليم من قبل تركيا بالتأكيد خلفها طبخة تركية، لكننا نؤكد بأن الاتحاد الوطني لا يأخذ أي إشارات أو توجيهات إلا من قيادته، وما تمليه عليه مصلحة الإقليم والعراق".

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، قد زار أنقرة الثلاثاء (7 كانون الثاني 2025)، والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "وتناول الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومناقشة آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية، بالإضافة إلى المتغيرات في المنطقة ولاسيّما سوريا".