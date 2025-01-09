السامرائي: إعلان ائتلاف القيادة السنية كان بدعوة من رئيس البرلمان

2025-01-09 00:40:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، اليوم الأربعاء، (8 كانون الثاني 2025)، أن إعلان ائتلاف القيادة السنية كان بدعوة من رئيس مجلس النواب محمود المشهداني.

وعلق السامرائي خلال مقابلة متلفزة، تابعتها "بغداد اليوم"، على دعوات إحياء اعلان وانشاء (الإقليم السني)، بالقول: "لن أسمح كوني قيادي سياسي سني ان يتطرق من أي من القيادات السنية اذا كان طارئا على العملية السياسية او متهورا او لديه احلام ان يكون قائدا لاقليم ويعصف بأبناء محافظاتنا ومكوننا".

وأكد، ان "الاقليم حق كفله الدستور ونحترم ذلك، ولكن علينا ان نكون واقعيين، فمن يدعي بالاقليم يريد ان يذهب بالمكون السني الى الهاوية وانهاء وجوده في كل مناطقه ومحافظاته، فكيف من يدعي بالاقليم ولا توجد أي مقومات له والدعم غير موجود".

وأوضح السامرائي، أن "محافظاتنا اليوم تشهد خلافات وصراعات سياسية، لذا فان المطالبة بالاقليم والانفصال عن البلد لن نسمح به وسنتصدى من يطالب به بشكل علني لانه مضر بالعراق لاننا نؤمن بالعراق الموحد وربما هذا الكلام يضرنا ولكن نريد ان يعي جمهورنا ذلك".

وتابع "من يطالب بالاقليم السني ليس لديه عقل ويريد انهاء وجود مكونه".