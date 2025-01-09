الشرطة العراقية تتلقى التهاني بالذكرى الـ 103 لتأسيسها

2025-01-09 01:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتلقت الشرطة العراقية التهاني لمناسبة الذكرى الـ 103 لتأسيسها.وهنأ وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، الشرطة العراقية بذكرى تأسيسها الـ 103، مؤكداً أنها أسست تاريخاً جديداً ووضعت أوتاد الأمان.وقال الشمري في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "أيها السائرون للعلياء يا قرة عين العراق يا من تكلمت عنكم الأفعال وصافحت أيديكم البطولات.. في عيدكم 103 يا أبناء وزارة الداخلية لكم في قلب العراق عناوين أولها أنتم عين الوطن وأنتم الثابتون والمخلصون وثقة المواطن".وأضاف، أن "أكثر من قرن مضى على تأسيس الشرطة العراقية وهي على نهجها في تقديم الأمن والخدمات وبذل التضحيات فأسست تاريخاً جديداً ووضعت أوتاد الأمان في أرض الحضارات وكانت السند لمن لا سند له."وتابع: "كل عام وأنتم مصداق لشعار الشرطة في خدمة الشعب.. عيدكم مبارك".من جانبه، قال وزير الدفاع ثابت محمد العباسي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بمناسبة الذكرى الثالثة بعد المائة لتأسيس الشرطة العراقية، أبعث بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى وزير الداخلية والى رجال الشرطة العراقية الشجعان، من القادة والضباط والمنتسبين لهذا السلك البطل، والذي أنشئ في التاسع من كانون الثاني عام ١٩٢٢".وأضاف، "لقد تشكلت قوات الشرطة العراقية لتعمل سوية مع قوات الجيش العراقي الباسل لحماية أمن الوطن والمواطنين، وكان لرجال الشرطة الشجعان مواقف مُشرّفة عبر التاريخ، وبطولات ترسخت في الأذهان، قدم خلالها الأبطال تضحيات كبيرة لأجل حفظ الأمن داخل البلاد".وتابع: " كما كان لهم مواقف مشرفة من خلال وقفتهم الشجاعة مع بقية أبطال قواتنا المسلحة للتصدي للإرهاب دفاعاً عن الوطن وكرامتهِ في معارك التحرير لطرد الإرهابيين من داخل الأراضي العراقية، إضافة إلى دورهم الكبير في حماية الجبهة الداخلية للوطن والسهر على أمن وأمان المواطنين بكل صدق وإخلاص وتفانٍ".ومضى بالقول: "نحن اليوم إذ نحتفل بذكرى تأسيس هذه القوات البطلة، لابد لنا ان نستذكر شهداءهم الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الزكية في سبيل الوطن وأن نبتهل إلى الله عز وجل في أن يرحمهم برحمته الواسعة وأن يمّن على جرحاهم بالشفاء العاجل".الى ذلك، قال رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "بمناسبة الذكرى الثالثة بعد المائة لتأسيس الشرطة العراقية، نطرّز أجمل عبارات التهاني والتبريكات إلى أخواننا الأبطال في وزارة الداخلية من القادة والضباط والمنتسبين، متضرعين إلى الباري عز وجل أن يعيد ذكرى تأسيسهم والعراق يزخر بالخير والأمان".وأضاف، أنه "بهذه المناسبة العظيمة لابد لنا أن نستذكر دور رجال الداخلية الأبطال في معارك العز والشرف التي خاضوها دفاعاً عن الأرض ولصون العرض مع بقية تشكيلات قواتنا المسلحة البطلة والتي استطاعوا من خلالها دحر الإرهاب وكسر شوكته".وتابع، "كما لابد لنا من ذكر دورهم الكبير في حفظ الأمن والأمان داخل الوطن من خلال تشكيلاتهم وصنوفهم المختلفة والتي تبذل الجهود الجبار لخدمة المواطنين".وختم القول: "بذكرى التأسيس ندعو الله عز وجل أن يتغمد شهداء وزارة الداخلية بفسيح جناته، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.. دمتم فخراً للعراق وكل عام وأنتم بألف خير".من جهته، قال قائد قوات الحدود الفريق الحقوقي محمد عبد الوهاب سكر السعيدي ، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "مئة وثلاثة اعوام من الخدمة والعطاء والتضحية للشعب والوطن، مسيرة حافلة لوزارة الداخلية العراقية بمختلف صنوفها سطرت من خلالها تاريخاً مشرفاً نفخر بالانتماء اليه".وأضاف: "كل عام وانتم بخير يا رجال الداخلية العيون الساهرة على أمن هذا البلد وكل عام وانتم بخير يا رجال قيادة قوات الحدود وانتم خير من يمثل الشرطة العراقية اذ تقفون على كل شبر من حدود الوطن، من زاخو الى الفاو ومن مندلي الى القائم، وايديكم على الزناد لئلا يدنس ارضنا العابثون والمجرمون..عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير".كذلك، هنأ رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، منتسبي قوى الامن الداخلي بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الشرطة العراقية.وقال المالكي في تدوينة له على منصة (إكس)، تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الشرطة العراقية الباسلة، نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى منتسبي قوى الامن الداخلي كافة هذا الجهاز الوطني الشامخ".وأضاف: "نستذكر في هذا اليوم المجيد تضحياتكم العظيمة وجهودكم الجبارة التي سطّرتم بها أروع صور البطولة والإخلاص، لقد قدمتم أرواحكم دفاعًا عن أمن الوطن وسلامة مواطنيه، ووقفتم سدًا منيعًا في وجه التحديات والمخاطر".وتابع: "إن "تضحياتكم ستبقى وسام شرف في سجل تاريخ العراق، وستظل بصماتكم حاضرة في وجدان الأجيال القادمة".وختم القول: "نسأل الله أن يحفظكم ويديم عزكم، وأن يرحم شهداءكم الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن. كل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك".