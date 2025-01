2025-01-09 01:40:07 - المصدر: جريدة المدى

 بغداد/ تميم الحسن تقترب التوقعات بشأن "تمرد" محمود المشهداني، رئيس البرلمان الذي انتخب قبل شهرين بعد مخاض استمر لسنة كاملة، من ان تتحقق.الرجل الذي اعتُبر "غير جدلي" ودعمت القوى الشيعية توليه المنصب وفق هذه الفرضية، يبدو أنه "سينقلب على التوافقات".وقع المشهداني، وفق ما يظهر، في أسر سحر "الزعامة"، لذا راح يؤسس لمجموعة قريبة من […]

