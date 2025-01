تقرير دولي: عودة 10 آلاف نازح من مخيم الهول بنهاية عام 2024

2025-01-09 01:40:07 - المصدر: جريدة المدى

 ترجمة / حامد أحمد تناول تقرير لمعهد الولايات المتحدة للسلام، USIP، أوضاع عوائل عراقية نازحة عادت من مخيم الهول أغلبهم من نساء وأطفال والتحديات التي تواجهها في إعادة اندماجها في مناطقها الاصلية خصوصا في محافظة الانبار مشيرا الى انه لحد تشرين الأول عام 2024 عاد ما يقارب من 10 آلاف فرد منهم الى العراق […]

