2025-01-09 02:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني عصمت رجب أن مسألة خروج قوات التحالف ومنها الامريكية مرهون بالتوافقات ما بين التحالف الدولي والحكومة المركزية مع اقليم كوردستان، فيما بين ان المقترح الاميركي الخاص بنقل قوات التحالف الى الاقليم سيحدد بعد استلام الرئيس الامريكي دونالد ترامب ادارة الحكومة الامريكية. وقال رجب لـ عراق اوبزيرفر …

The post ماذا لوتم نقلها الى الاقليم ؟.. تجاذبات بشأن ملف خروج قوات التحالف first appeared on Observer Iraq.