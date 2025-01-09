الرئيسية
سياسة
أمن
اقتصاد
رياضة
مقالات
منوعات
🔍
عربي
كردي
إنكليزي
اخبار العراق الان
بغداد
نينوى
البصرة
اربيل
الأنبار
كربلاء
صلاح الدين
كركوك
ديالى
ميسان
واسط
الديوانية
السليمانية
دهوك
ذي قار
النجف
المثنى
بابل
حلبجة
الرئيسية
›
جريدة الزمان
›
اخبار العراق السياسية
› العدد 8085 202519
العدد 8085 202519
العدد 8085 202519
نسخ الرابط
2025-01-09 03:10:07 - المصدر: جريدة الزمان
واصل المتابعة على جريدة الزمان
موضوعات ذات صلة
مباحثات عراقية إيرانية تعيد رسم خريطة التعاون الثنائي
تمديد ولاية مجلس مفوضي الإنتخابات لتفادي الفراغ الدستوري
مصر تتطلع لنقل الغاز من قبرص إلى محطاتها
كاساس: التأهل للمونديال مرهون بالفوز على الكويت وفلسطين
فرنجية يسحب ترشحه لرئاسة لبنان ويدعم جوزيف عون
ماذا لوتم نقلها الى الاقليم ؟.. تجاذبات بشأن ملف خروج قوات التحالف
مستشار السوداني عن جدل توريد الغاز التركمانستاني: الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن.. و...
المحاويل