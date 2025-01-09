ميلان يضع شرطا لضم راشفورد

2025-01-09 08:25:03 - المصدر: واع

متابعة - واع

أوشك المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد على مغادرة نادي مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبعد تهميشه من جانب المدرب البرتغالي روبن أموريم، أبدى راشفورد استعداده لخوض تجربة جديدة خارج ملعب أولد ترافورد.

وارتبط اسم الدولي الإنجليزي مؤخرا بعدة أندية كبرى، من بينها ميلان، توتنهام هوتسبير، يوفنتوس وبوروسيا دورتموند.

وبحسب صحيفة "التايمز" البريطانية، فإن ميلان يكثف جهوده للتعاقد مع راشفورد في كانون الثاني الجاري.

لكنها إشارت إلى رغبة النادي الإيطالي في دفع نصف راتب راشفورد فقط، في ظل تقاضي اللاعب راتبا أسبوعيا يبلغ 325 ألف جنيه إسترليني.

ويريد ميلان الحصول على خدمات صاحب الـ27 عاما على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

يذكر أن راشفورد لم يلعب بقميص أي فريق آخر سوى اليونايتد، لكن تذبذب مستواه في السنوات الأخيرة وتقاضيه راتبا مرتفعا، جعل النادي يرغب في التخلص منه.