نيمار يحدد فرصته الاخيرة ويحسم وجهته المقبلة

2025-01-09 08:25:03 - المصدر: واع

متابعة – واع

أكّد الجناح البرازيلي نيمار ان كأس العالم 2026 ستكون الأخيرة له، مضيفاً أنه واثق من تأهل البرازيل للنهائيات في أميركا الشمالية.

وتابع المهاجم البالغ من العمر 32 عاما، والذي لم يلعب مع البرازيل منذ أكثر من عام، أنه يعلم أن هذه ستكون كأس العالم الأخيرة وفرصته الحاسمة، وسيفعل المستحيل للمشاركة .

وأضاف أنه لن يستبعد لم شمله مع زملائه السابقين في برشلونة ليونيل ميسي ولويس سواريز في نادي إنتر ميامي الأميركي.

وتواجه البرازيل صعوبات في تصفيات أميركا الجنوبية لكأس العالم. فبعد 12 جولة من أصل 18 جولة، تحتل المركز الخامس في المجموعة المكونة من 10 دول.