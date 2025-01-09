2025-01-09 08:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الخميس، بأن قوة أمنية اعتقال تاجريّ مخدرات بعداشتباك مسلح معهما وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكرالمصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية من جهاز مكافحة المخدرات داهمت منزلتاجريّ مخدرات بمنطقة المهيدية وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة ودخلت باشتباكمسلح معهما".

وبينالمصدر، أن "القوة تمكنت من إصابة أحدهما أثناء الاشتباك المسلح وانتهى الأمرباعتقالهما"، لافتاً إلى أن "القوة الأمنية نقلت المصاب للمستشفى لتلقيالعلاج اللازم".

ومساءيوم أمس الأربعاء، أفاد مصدر أمني في كركوك، بمقتل وإصابة عدد من الأشخاصباشتباكات بين القوات الأمنية وتجار مخدرات شمالي المحافظة.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية نصبت كميناً لخلية ترويج مخدراتفي منطقة شوراو شمالي كركوك، واندلعت اشتباكات مسلحة بين الطرفين".

وأضافأن "الاشتباكات أسفرت عن مقتل أحد تجار المخدرات وإصابة اثنين آخرين، كماأصيب اثنان من القوات الأمنية".