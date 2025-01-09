النفط ينخفض مع ارتفاع مخزونات الوقود الأمريكية وصعود الدولار

2025-01-09 08:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط يوم الخميس، مواصلة الخسائر التي تكبدتها في اليوم السابق تحت ضغط زيادات كبيرة في مخزونات الوقود الأمريكية الأسبوع الماضي، لكن المخاوف بشأن شح الإمدادات من أعضاء أوبك وروسيا حدت من الانخفاض.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 75.88 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:25 بتوقيت جرينتش.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 73.02 دولارا.

وخسر الخامان القياسيان أكثر من واحد بالمئة يوم أمس الأربعاء، حيث ضغط ارتفاع الدولار وارتفاع أكبر من المتوقع في مخزونات الوقود الأميركية على الأسعار.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء إن مخزونات البنزين زادت 6.3 ملايين برميل الأسبوع الماضي إلى 237.7 مليون برميل وارتفعت مخزونات المقطرات بمقدار 6.1 مليون برميل في الأسبوع إلى 128.9 مليون برميل، لكن مخزونات الخام هبطت 959 ألف برميل في الأسبوع،

وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس إن.إس تريدنج وهي وحدة تابعة لشركة نيسان للأوراق المالية "أثارت زيادة مخزونات الوقود في الولايات المتحدة بعض عمليات البيع لكن الجانب السلبي محدود بسبب موسم الطلب الشتوي في نصف الكرة الشمالي".

وأشار إلى أن اتجاهات الطلب في الصين، وسياسات الطاقة والتجارة التي تنتهجها الإدارة الأميركية القادمة، وموقفها من الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ستكون محور اهتمام رئيسي، مضيفا أن من المرجح أن يمتنع التجار عن اتخاذ مراكز كبيرة حتى يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في 20 يناير/كانون الثاني.