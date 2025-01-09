السيد الحكيم يدعو لتعديل سلم رواتب الداخلية وتوفير سكن لائق لمنتسبيها

2025-01-09 08:40:08 - المصدر: الفرات نيوز

من القلب نبارك لقوى أمننا الداخلي بمناسبة عيد الشرطة العراقية الثالث بعد المئة، مشيدين بالجهود الكبيرة المبذولة من قبل الوزارة ضباطًا ومراتب في استتباب الأمن. بهذه المناسبة العزيزة، ندعو إلى إنصاف منتسبي الوزارة من حيث تعديل سلم الرواتب ليتسنى للمحالين على التقاعد التمتع براتب مجزٍ، إضافة إلى توفير سكن لائق للجميع كأبسط حق يحصل عليه المنتسب خلال خدمته الطويلة للدولة العراقية.

كما نحث على تطوير جهاز الشرطة وتقليل الاعتماد على الجهد البشري وتعويضه بالأنظمة الحديثة والإلكترونية، وتقليل مظاهر العسكر في المدن واستبدالها بالجهد الاستخباري. نشدد بهذه المناسبة على بذل قصارى الجهود لملاحقة تجار المخدرات واستهداف الرؤوس الكبيرة لهذه التجارة المدمرة للمجتمع.

ندعو أيضًا للاهتمام بالشرطة المجتمعية وتمكينها ليتسنى لها معالجة الإشكالات الاجتماعية قبل وصولها إلى مرحلة المحاكم، والاهتمام بالدوائر ذات التماس المباشر مع المواطنين، كون الوزارة ترافق المواطن من لحظة ولادته إلى لحظة وفاته، ما يتطلب تفعيل الحوكمة والتطبيقات الحديثة في إيصال هذه الخدمات.

مبارك لأبطال قوى أمننا الداخلي وتحية إجلال لشهدائها ومضحيها.

