اليوم أربع مواجهات في الجولة 13 من دوري نجوم العراق

2025-01-09 09:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ تجري أربع مباريات كروية، يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 13 من دوري نجومالعراق لكرة القدم في بغداد وميسان والبصرة.

وتبدأالمباريات في تمام الساعة 2:30 بعد الظهر، حيث يلتقي فريق الكرخ مع ضيفه القاسمعلى ملعب الساحر أحمد راضي وسط العاصمة بغداد.

فيماتقام المباراة الثانية على ملعب ميسان الأولمبي، حيث يواجه فريق نادي نفط ميسانضيفه فريق الحدود.

وفيالساعة الخامسة مساءً، يستضيف ملعب الفيحاء في البصرة مباراة فريق نفط البصرة معضيفه نوروز، بينما يواجه فريق ديالى ضيفه فريق زاخو على ملعب الشعب الدولي في تمامالساعة السابعة والنصف مساءً.

وكانمن المقرر أن تقام هذه المباريات يوم أمس الأربعاء إلا أن الاتحاد العراقي لكرةالقدم قررت تأجيلها إلى اليوم الخميس بسبب اعتذار الحكام عن قيادة مباريات الأمساحتجاجاً على تعرض زميلهم حسين فلاح لإصابة بالغة برأسه بعد الاعتداء عليه من قبلأحد مشجعي نادي كربلاء خلال مباراة الفريق الكربلائي مع ضيفه دهوك أول أمسالثلاثاء.