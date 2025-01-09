2025-01-09 09:27:02 - المصدر: المسرى

أكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، أن”اجتماع البرلمانات الآسيوية الذي سينعقد ببغداد، السبت المقبل،يخص اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون السياسية للبرلمانات لمناقشة المواضيع الطارئة التي حدثت على الساحة الدولية والإقليمية ومن ضمنها الساحة العربية”. وقال المشهداني في تصريح تابعه المسرى اليوم الخميس،إن”اجتماع البرلمانات الآسيوية سيجري فيه اتخاذ بعض التوجيهات التي ستقدم للمؤتمر العام لاعتمادها كقرارات”. واضاف [...]