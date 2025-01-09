تراجع الذهب في السوق العالمية.. بانتظار بيانات حول أسعار الفائدة

2025-01-09 09:45:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس (9 كانون الثاني 2025)، وسط جني أرباح بعد أن وصلت لأعلى مستوى في نحو أربعة أسابيع في الجلسة السابقة، وسط ترقب لتقرير للوظائف من المقرر صدوره غدا الجمعة بحثا عن مؤشرات حول المسار الذي سيتبعه الفدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في 2025.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2659.62 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:53 بتوقيت بغداد، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2678.30 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 30.12 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.3% إلى 952.95 دولار وهبط البلاديوم 0.2% إلى 926.50 دولار.

المصدر: وكالات