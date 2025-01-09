الحكيم يدعو إلى تعديل سلم رواتب الشرطة العراقية وإنصاف المتقاعدين منهم

2025-01-09 09:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دعا رئيس ائتلاف تحالف قوى الدولة، عمار الحكيم، اليوم الخميس (9 كانون الثاني 2025)، إلى إنصاف منتسبي وزارة الداخلية، وتعديل رواتبهم ليتسنى للمحالين على التقاعد التمتع براتب مجزٍ.

وقال الحكيم، وفقا لبيان لمكتبه تلقته "بغداد اليوم"، يتعين "توفير سكن لائق للجميع كأبسط حق يحصل عليه المنتسب خلال خدمته الطويلة للدولة العراقية"، مطالبا "بتطوير جهاز الشرطة وتقليل الاعتماد على الجهد البشري وتعويضه بالأنظمة الحديثة والإلكترونية، وتقليل مظاهر العسكر في المدن واستبدالها بالجهد الاستخباري".

وشدد، على بذل قصارى الجهود لملاحقة تجار المخدرات واستهداف الرؤوس الكبيرة لهذه التجارة المدمرة للمجتمع، فضلا عن ضرورة الاهتمام بالشرطة المجتمعية وتمكينها ليتسنى لها معالجة الإشكالات الاجتماعية قبل وصولها إلى مرحلة المحاكم، والاهتمام بالدوائر ذات التماس المباشر مع المواطنين كون الداخلية ترافق المواطن من لحظة ولادته إلى لحظة وفاته، ما يتطلب تفعيل الحوكمة والتطبيقات الحديثة في إيصال هذه الخدمات.