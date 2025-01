2025-01-09 10:10:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، بأن تكون أجواء العراق باردة مع قطع سحب وتشكل الضباب اليوم وغداً.

The post طقس العراق.. أجواء باردة مع قطع سحب وتشكل الضباب اليوم وغداً appeared first on جريدة المدى.