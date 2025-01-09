2025-01-09 10:18:04 - المصدر: ايشان

أفادت صحيفة Hürriyet، بأن سلطات تركيا بدأت العد التنازلي للعمل العسكري ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني المتواجدين في سوريا، وأكدت أنه لن تكون هناك مفاوضات مع المسلحين. ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية، أنه تم وضع القوات المسلحة التركية في حالة تأهب قتالي تحسبا لعملية محتملة في سوريا ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني. وذكّرت الصحيفة بأن […]

ظهرت المقالة تركيا تبدأ العد التنازلي لتنفيذ عملية عسكرية في سوريا أولاً على ايشان.



