2025-01-09 10:18:04 - المصدر: ايشان

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مجددا، الأربعاء، إن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين الكيان الإسرائيلي وحماس “قريب جدا”. وأعرب وزير الخارجية الأميركي عن أمله في أن يتم “إنجازه” قبل تسليم الدبلوماسية الأميركية إلى الإدارة القادمة للرئيس المنتخب دونالد ترامب. وقال بلينكن، خلال محطة له في باريس لحضور اجتماعات أمس الأربعاء: “في مجالات […]

ظهرت المقالة بلينكن: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة “قريب جدا” أولاً على ايشان.



