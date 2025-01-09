المسابقات تستأنف مباريات دوري نجوم العراق اليوم

2025-01-09 10:35:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتستأنف اليوم الخميس، مباريات الجولة الثالثة عشرة من دوري نجوم العراق بإقامة أربع مباريات بعد تأجيلها من قبل لجنة المسابقات في اتحاد الكرة ليوم واحد، تضامناً مح حكام الدوري على اثر حادثة الاعتداء على الحكم الدولي، حسين فلاح أثناء مباراة دهوك وكربلاء.فعلى ملعب الساحر أحمد راضي، يلتقي الكرخ مع ضيفه فريق القاسم في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، وفي التوقيت ذاته يلعب فريق نفط ميسان مع ضيفه القادم من العاصمة بغداد، فريق الحدود، ويستضيف ملعب الفيحاء في محافظة البصرة، مواجهة تجمع فريق نفط البصرة مع فريق نوروز في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتختتم مواجهات اليوم الخميس، بلقاء يجمع بين ديالى وزاخو على ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.



